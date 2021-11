Le samedi 30 octobre 2021, les ministres du G5 Sahel et le Sénégal ont signé un protocole d’accord de coopération judiciaire entre la plateforme de coopération judiciaire du G5 Sahel et le secrétariat exécutif. Cet accord permettra aux signataires de répondre efficacement aux défis posés par les groupes terroristes et criminels.