Au terme du Décret N°1930/PCMT/PMT/MDPCCDNACVG/2022 du 04 juillet 2022, le Lieutenant-Colonel Abdramane Ahmat Mahamat ID: 96000922 et le chef de bataillon Oumar Hissein Oumar ID: 11040034 sont cassés au grade de soldat 2ème Classe et radiés du contrôle des effectifs des Forces de la Défense et de Sécurité pour faute grave.