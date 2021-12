Santé : trois établissements sanitaires mis sous scellé pour commercialisation de produits douteux

L’équipe de la Direction de la Pharmacie et du médicament a inspecté ce mardi trois établissements sanitaires. Il s’agit de celui du grossiste PEP TCHAD, la clinique médicale AL – ILADJ et le dépôt pharmaceutique le peuple. Partout, le constat est presque le même avec la présence des produits non autorisés pour leur mise sur le marché et des produits d’origine douteuse. L’équipe a mis sous scellé le grossiste PEP TCHAD, elle a fermé le dépôt pharmaceutique et saisi des médicaments à la clinique