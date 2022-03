Santé : L’Ordre National des Médecins du Tchad s’oppose à l’usage anarchique du caducée médecin

Dans un communiqué du mercredi 02 mars 2022, le Bureau exécutif de l’Ordre National des Médecins du Tchad dénonce l’utilisation du anarchique du caducée médecin des non-médecins. Ainsi, l’ordre avise que désormais le caducée médecin est immatriculé et annuel et ne peut être délivré que par l’Ordre National des Médecins du Tchad. Toute personne qui utilise le faux caducée, s’expose à une poursuite devant les juridictions pour faux et usage de faux, met en garde la note.