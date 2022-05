Santé : le Tchad prend part à une réunion de haut niveau sur l’hésitation vaccinale

La délégation tchadienne participe depuisà une réunion de haut niveau sur l’hésitation vaccinale ou le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale du Tchad Dr Abdel-madjid Abderahim a pris la parole pour parler de l’expérience du Tchad sur la gestion de la covid-19 et la vaccination de masse contre la covid19. Commencée le 01 juin 2021 avec la stratégie fixe et mobile avec des couvertures très faibles ce qui amené le Tchad et ses partenaires a organisé une campagne de masse de vaccination qui a apporté des résultats excellents.