Santé : des équipes du Tchad prennent part à un atelier sur la promotion de la santé à Brazzaville

La Directrice générale de la lutte contre la maladie, de reproduction, de la promotion de la santé et de la nutrition, Dr Saada Daouda et le coordonnateur du Cousp sont à Brazzaville au Congo. Ils prennent part du 05 au 09 septembre 2022, à l’atelier régional de formation sur les exercices de simulation et la revue après action. L’objectif est de renforcer les capacités des pays à mieux préparer la gestion des urgences sanitaires et d’évaluer la mise en œuvre de la réponse à un évènement dans l’optique de tirer les leçons pour réajuster les actions.