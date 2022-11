Renforcement des capacités des cadres du ministère de l’Education sur le curriculum endogène

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Renforcement de l’Education et de l’Alphabétisation au Tchad (PREAT), le ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, à travers le Centre National des Curricula, organise, du 14 au 18 novembre 2022, un atelier de lancement du processus de développement d’un curriculum endogène au Tchad. L’atelier vise à renforcer les capacités des cadres du ministères en charge de l’éducation sur le curriculum endogène et sur la démarche méthodologique de réécriture du Cadre National d’Orientation Curriculaire (CNOC) endogène, afin de procéder à la réécriture de celui en cours au Tchad.