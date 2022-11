Rencontre entre le ministre de l’Education et l’ambassadeur de France

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Moussa Kadam, a reçu en audience, ce vendredi 04 novembre 2022, l’ambassadeur de France au Tchad, M. Bertrand Cochery. Le ministre et le diplomate ont échangé sur la formation des enseignants, la scolarisation des filles, l’enseignement à distance, etc. M. Bertrand Cochery a réitéré l’engagement de son ambassade à accompagner le ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique pour réussir la remise du système éducatif tchadien sur les rails de sa promotion.