Plusieurs quartiers de N’Djamena seront privés d’électricité samedi prochain

La Société Nationale d’Electricité fait savoir que, dans le cadre du programme de maintenance préventive annuelle des sous-stations, elle annonce l’arrêt du transformateur 90/15 KV à Gassi desservant en électricité les quartiers Ambatta Amtonkouge I et II, Arone, Boutalbagra, Chagoua I et II, Dembé I1, Dinguessou, Gaoui, Gassi, Habena, Ndjari Blama Tom, Ndjari Darassalam, Ngueli, Toukra, Walia Gardolé Djédid, Walia Hadjaraye et Zafaye, le Samedi 05/02/2022 de 08h à 15h.