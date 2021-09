Nomination de huit attachés de presse dans les ministères

Au titre du décret n°23 du 23 septembre 2021, des attachés de presse ont été nommés dans 8 départements ministériels. Il s’agit entre autres de, Assirom Belguidim Rachel au ministère de l’Elevage et des Productions animales ; Nokour Barka au ministère de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Kagonbé Teyané au ministère des Infrastructures et du Désenclavement ; Rimoyal Bruce, pour le ministère de de la Culture et de la Promotion de la diversité ; Kam-Lar Habiba Karyom au ministère Transports et de la Sécurité routière ; Moustapha Mahamat Warou au ministère du Commerce et de l’Industrie et Atteiba Ahmat Izzo au ministère de de l’Aménagement du territoire.