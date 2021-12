C’est avec une grande émotion que j’ai appris cette triste nouvelle du décès de l’archevêque Desmond Tutu. Un prix Nobel de la paix et une figure de proue de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. L’Afrique toute entière perd en lui, un défenseur emblématique des causes nobles, justes et humaines. Paix à son âme.