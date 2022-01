Nécrologie : le général Adoum Togoï a tiré sa révérence

Il s’est éteint ce lundi 17 janvier 2022 à N’Djamena, dans la capitale. C’est avec une réelle consternation que j’ai appris ce lundi matin, le décès du Général Adoum Togoï Abbo. Notre pays perd en lui une grande figure emblématique. À sa grande famille éplorée, à ses nombreux amis, compagnons et connaissances, recevez toute ma compassion et mes attristées condoléances. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix, a réagi le président du Conseil militaire de transition.