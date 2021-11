Nécrologie : l’ancien ambassadeur du Tchad en Russie Mbatna Bandjang n’est plus

Il a tiré sa révérence le 21 novembre 2021 à N’Djamena. Mbatna Bandjang est un diplomate tchadien ayant occupé plusieurs postes de responsabilité. Il a été cadre au ministère des affaires étrangères ; directeur des affaires juridiques, de la documentation et des archives du ministère, premier conseiller à l’ambassade du Tchad en République centrafricaine et en République de Chine, ambassadeur du Tchad au Burkina Faso et en fédération de Russie.