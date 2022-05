La HAMA, par décision no 020 suspend le Journal Abba Garde et son Directeur de Publication M. Moussaye Avenir De La Tchiré respectivement pour 1 mois et 3 mois pour manquement professionnel suite à la publication d’un article intitulé SATAN II : arme de destruction massive dans sa parution no 319 du 12 au 19 avril 2022.