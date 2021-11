Il s’est ouvert ce mercredi 10 novembre 2021, la formation de 40 jeunes demandeurs d’emploi sur les techniques de fabrication et d’utilisation de fours solaires. Le Directeur de l’ONAPE, Sadik Brahim Dicko a exhorté aux bénéficiaires de cette formation de suivre avec attention ce module car il revêt d’une grande utilité. Parmi les bénéficiaires on compte 20 filles et 20 garçons.