Ils bénéficient de la liberté provisoire. Le procureur, Youssouf Tom accorde une liberté provisoire aux trois leaders de Wakit Tamma, Barka Michel et Dr Sitack Yombatin et Marting Félix Kodjiga sont le procureur, Youssouf Tom. Ils sont accusés de, « attroupement ayant provoqué un trouble à l’ordre public, atteinte à l’intégrité corporelle et destruction des biens. »