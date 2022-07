Le Tchad va abriter le festival africain de la paix et de la cohabitation pacifique

Le coordonnateur du Festival de la Diversité Culturelle pour le Dialogue et le Développement, Sabri Bichara Abdelkerim, coordinateur du Festival de la Diversité Culturelle pour le Dialogue et le Développement, annonce l’organisation au Tchad, festival africain de la paix et de la cohabitation pacifique. Les pays associés sont, le Togo, le Ghana, le Soudan du sud, la RDC, le Soudan, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud pour organiser le festival.