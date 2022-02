Le nouveau PCA de SUDATCHAD installé

Nommé par décret No 1165/PR/2021 du 31 décembre 2021, Adam Abderaman Annou a été installé ce jour, à ses nouvelles fonctions de Président du Conseil d’Administration. La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège de la société SUDATCHAD, à Klémat dans la commune du 2e arrondissement. SUDATCHAD est une société de droit tchadien et soudanais. Elle a pour gestion technique, commerciale et financière la fibre optique raccordant le Tchad au Soudan.