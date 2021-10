Ce lundi 25 octobre 2021, les deux nouveaux directeurs des douanes et droits indirects ont pris les rênes. Ils ont été nommés par décret N°642/PCMT/PMT/MFB/2021 du 22 octobre 2021. Ali Timane et son adjoint Mbaissidara Marcelin, ont pris service en présence de l’inspecteur général du ministère des Finances et du Budget, Loukman Moustapha Hussein.