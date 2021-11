Le ministre des Affaires étrangères reçoit la Représentante Spéciale de l’Union Européenne pour le Sahel

Ce lundi 22 Novembre, le ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger, Chérif Mahamat Zène a reçu en audience, Emmanela Del Re, la Représentante Spéciale de l’Union Européenne pour le Sahel, en visite de travail au Tchad. Au menu des discussions. La situation sécuritaire au Sahel, le partenariat entre le G5 Sahel et l’Union Européenne, la transition politique au Tchad et l’accompagnement de l’Union Européenne à ce processus.