Le ministre de l’Education reçoit le syndicat des enseignants

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Mog-nan Djimounta, a reçu, successivement, ce lundi 11 avril 2022, le bureau exécutif du Syndicat National de l’Enseignement Primaire Public du Tchad (SNEP-T) et les responsables du Syndicat National des Maîtres Commautairres du Tchad (SNMCT). La délégation du SNEP-T est conduite par le Secrétaire général dudit Syndicat, M. Allamine Mahazal Sadane. Elle a présente son Syndicat au chef de département de l’Education National et de la Promotion Civique. Le syndicat National des Maîtres Communautaires du Tchad a évoqué avec le ministre de l’Education National et de la Promotion Civique, de la question de versement des arriérés de subsides de ses membres.