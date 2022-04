Le ministère de l’Education signe une convention de partenariat avec une association œuvrant dans le domaine de l’éducation

Cette convention vise l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, surtout dans la province du Logone Occidental où est basée l’association (le siège de Lapia est à Moundou). Le coordinateur de Lapia, M. Noudjikouambaye Modeste, se réjouit de la signature de cette convention et affirme que cela permettra à son organisation d’atteindre ses objectifs. Le chef de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Mog-nan Djimounta, encourage les associations qui œuvrent dans le domaine de l’éducation à travailler en synergie avec son ministère.