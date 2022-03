Le maire de N’Djamena interdit stationnement des véhicules aux accotements de la voie publique

Dans un communiqué de 04 mars 2022, le maire de la commune de la ville de N’Djaména, Ali Haroun, rappelle aux propriétaires des agences des voyages inter-urbain de l’interdiction du stationnement des véhicules aux accotements de la voie publique. Il précise que, Les opérations d’embarquement et de débarquement des passagers doivent se faire dans l’enceinte de leurs agences, ou au Centre d’échange routier de Ndjari ou dans les gares routières de Toukra et de Lamadji. Tout véhicule surpris en infraction, sera conduit à la fourrière et amendé conformément aux textes en vigueur, prévient-il.