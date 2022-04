Le 27 avril 2022, gouverneur de la province du Sila, Ismail Yamouda Djorbo a décidé d’interdire le port des turbans et des blousons dans sa circonscription. Il interdit également la circulation des motos et véhicules sans plaque d’immatriculation et à vitre teintée. L’ensemble de ces mesures vise à lutter contre les insécurités.