Du 27 au 28 octobre 2021, L’Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Électronique (ANSICE), organise un atelier d’information et de sensibilisation sur le Computer Emergency Response Team. C’est un ensemble des stratégies visant à identifier les risques, prévenir et répondre efficacement à d’éventuelles attaques Informatiques.