La Fondation Grand cœur offre des tricycles à 5 organisations féminines

Dans le cadre de son appui à l’autonomisation de la femme, la Fondation Grand Cœur a offert 10 tricycles de type rickshaw à 5 associations des commerçantes. Les associations des vendeuses de pagnes, riz, ails et oignons, galettes et les potières de Gaoui ont reçu chacune 2 tricycles. Ce don vient réduire certaines charges de transport et améliorera sur le marché la compétitivité des produits de ces femmes battantes.