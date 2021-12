Enseignement : Soixante-douze médecins reçoivent des parchemins

Soixante-douze médecins de la 23eme troisième promotion de la faculté de médecine et des sciences humaines de Ndjamena ont reçu leurs parchemins le 28 décembre 2021. La cérémonie a vu la présence du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, du secrétaire d’État à la santé publique et à la solidarité nationale, des enseignants et parents des lauréats.