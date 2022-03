Emploi : tout projet de nomination doit obéir aux critères de compétence, d’expérience et d’équité du genre

Le ministre Secrétaire Général du Gouvernement, Haliki Choua à travers une circulaire, recadre les différents responsables. Désormais tout décret doit absolument être soumis à son département et doit respecter les critères de compétence, d’expérience et d’équité du genre. Pour cela, ces détails doivent d’abord passer par le SGG. Les critères à respecter sont entre autres, la version numérique du projet de décret ; une note de présentation justifiant le bien-fondé de la décision et trois CV par poste au minimum.