Education : relance du projet Data Must Speak

Les membres de l’équipe technique nationale de Data Must Speak (DMS), renouent avec la formation, après un arrêt de plus de deux ans. Ils ont été formés, duv29 novembre au 10 décembre 2021, à Bakara, sur les techniques d’automatisation du Tableau de Bord école avec l’appui de l’UNESCO. La relance du projet DMS permettra au ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique d’avoir un dispositif de planification standard et efficace des ressources dans le secteur de l’éducation au Tchad.