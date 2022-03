Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Mog-Nan Djimounta, assisté du secrétaire d’Etat à l’Education Nationale et à la Promotion Civique, M. Saleh Bourna, a rencontré les recteurs d’académie, ce mardi 15 mars 2022, à son cabinet. Il a échangé avec eux sur le fonctionnement des académies et la redynamisation du système éducatif.