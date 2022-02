Education : le ministre de l’Education nationale échange avec délégation de l’AFD des projets à exécuter

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Kosmadji Merci, a reçu, le 22 février 2022, à son cabinet, une délégation de l’Agence Française de Développement (AFD), conduite par le nouveau directeur Philippe Chédanne. Le chef de département de l’Education Nationale et de la Promotion Civique et la délégation ont échangé sur des projets de l’AFD en cours et à exécuter dans le secteur de l’éducation. Le ministère et son partenaire AFD affirment qu’ils œuvreront pour arriver à une éducation de qualité au Tchad.