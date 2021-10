Education : le concours d’entrée à l’ENASTIC N’Djamena et Sarh reporté

L’Office National des Examens et. Concours du Supérieur (ONECS) informe les candidates et candidats aux concours d’entrée en 1ère année à l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication (ENASTIC) pour les antennes de N’Djaména et de Sarh que lesdits concours initialement prévus pour le 24 octobre sont reportés au 31 octobre 2021. Par ailleurs, la date de clôture de dépôt des dossiers est repoussée au 28 octobre.