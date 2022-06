Education : 30 enseignants du primaire, secondaire et du supérieur en formation à N’Djamena

Le Centre Pédagogique Régional de l’ICESCO au Tchad (CPRIT) en collaboration avec les partenaires, forme une trentaine d’enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur, sur la transcription des langues nationales en caractère arabe. Cette formation qui a démarré dans la matinée de ce mardi 31 mai 2022 prendra fin le 9 juin 2022. Elle est financée par la Banque Islamique de Développement (BID). C’est le secrétaire d’Etat à l’Education Nationale et à la Promotion Civique, M. Saleh Bourma, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de l’atelier. La supervision est assurée par l’ICESCO et l’université internationale de Khartoum.