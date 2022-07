Coopération : le message du PCMT au président camerounais suite au transfert de

« Heureux d’avoir obtenu de SEM. Paul Biya, Président de la République sœur et voisine du Cameroun, son estimé accord pour le rapatriement du citoyen tchadien Sakine Zakaria Al-Djiddey, incarcéré au Cameroun depuis plus de trois décennies. Cet accord est un de nombreux fruits de l’excellence des relations de coopération qui lient nos deux pays frères et voisins. », Mahamat Idriss Deby Itno.