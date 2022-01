Coopération : Chérif Mahamat Zene effectue une visite de travail en Belgique

Le Ministre des Affaires Étrangères Chérif Mahamat Zène est en Belgique depuis le 26 janvier 2022. Dans le cadre de sa visite de travail, il d’ores et déjà entretenu, avec le Commissaire européen à l’Aide humanitaire et à la Réaction aux crises M. Janez Lenarcic À Bruxelles. La détérioration de la situation humanitaire au Sahel et la nécessité des solutions durables à y apporter étaient au centre de leurs échanges.