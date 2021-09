Dans la nuit du 28 au 29 septembre 2021, 5 personnes ont été enlevées au village Kouala, département de Gagal, province du Mayo Kebbi Ouest. Les ravisseurs arboraient étaient au nombre de 4 et arboraient les tenues de l’armée. Ils déténaient également des armes à feu et des machettes. Au rang des kidnappés, on cite une fille, dont le père a échappé à un récent kidnapping.