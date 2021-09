Chérif Mahamat Zène 1036ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité, de niveau ministériel

Le Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger, l’Ambassadeur Chérif Mahamat Zène préside la 1036ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité, de niveau ministériel, ce jeudi 30 Septembre, par visioconférence. Avec pour ordre du jour, examen de l’impact prévu du retrait des forces étrangères et des mercenaires de la Libye sur le Sahel et le reste de l’Afrique.