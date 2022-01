CAN 2021 : les Lions indomptables offre nt 50 millions de FCFA aux victimes du drame d’Olembé

La nouvelle est tombée samedi soir après la qualification de l’équipe du Cameroun pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations. Vincent Aboubakar et ses équipiers ont décidé d’offrir 50 millions de francs CFA aux victimes de cette bousculade qui a endeuillé toute la nation camerounaise. Cet argent est prélevé dans les primes de qualification pour la demi-finale. 8 morts et 35 blessés ont été enregistrés à l’issue de la rencontre de 1/8 de finale entre le Cameroun et les Comores (2-1).