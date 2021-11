Lancée officiellement le 16 novembre 2019 par les autorités de la province du Salamat, la caravane ophtalmologique prendra en charge gratuitement la consultation de plus de 3000 malades et la distribution des lunettes et des collyres. C’est une initiative de la Fondation Grand Cœur et l’ONG APCD en partenariat avec le ministère de la santé publique.