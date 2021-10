Industrialisation de la filière viande au Tchad, le groupe Arise décline les axes phares

Le groupe ARISE fait le point sur l’avancée de ses projets de développement économique au Tchad. L’accent est mis sur l’industrialisation de la filière viande et des produits de l’élevage.

Le groupe Arise, a plusieurs projets de développement au Tchad. On énumère entre autres, la de la filière viande via la Construction des zones industrielles spéciales. La Construction d’une centrale solaire pour la ville de Ndjamena. Et le raffinage des huiles de Palme entre autres. A ce titre, le directeur du groupe ARISE, M. Jacky Riviere a été reçu à la présidence de la république le 30 septembre 2021. Le DG présenté les projets au président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby. Jacky Rivière insiste sur les avancées de tous les projets développés par son groupe.

Le directeur pays du groupe ARISE, a laissé entendre que, les activités se développent bien sur le terrain pour le bonheur de l’économie tchadienne. Il ajoute que, c’est tout une dynamique. En plus de construction des infrastructures et autres, il offre beaucoup de places et d’opportunités pour les producteurs. Ainsi que les opérateurs économiques tchadiens grâce à son modèle économique innovant qui met l’accent sur le transfert de compétence et du savoir.

L’élevage étant l’un des piliers de l’économie tchadienne, Jacky Rivière indique que plusieurs investisseurs pourront s’intéresser au Tchad, à travers ce projet, qui vise à booster l’économie. De nombreux emplois pourront également être crées pour les jeunes et les femmes.

Pour rappel, le 29 juillet 2021, un mémorandum d’entente (MoU), relative à l’étude de faisabilité a été signé entre le ministre de l’économie et le groupe Arise. Ceci entrait dans la 2ème phase de développement de la filière viande au Tchad.