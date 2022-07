Incarcéré au Cameroun depuis 30 ans, Sakine Zakaria Al-Djiddey va rentrer au Tchad

Le Tchad et le Cameroun ont obtenu un accord pour le retour au bercail de Sakine Zakaria Al-Djiddey. Ce tchadien est détenu à la prison de Yoko, au centre du Cameroun depuis trente ans.

Le ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des tchadiens de l’étranger a fourni de nouvelles informations au sujet Sakine Zakaria Al-Djiddey. Un sexagénaire tchadien incarcéré au Cameroun depuis trois décennies. Il purge sa peine à la prison principale de Yoko.

D’après le chef de la diplomatie tchadienne, l’accord est trouvé grâce à l’implication personnelle du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno. Sakine Zakaria Al-Djiddey rentre au bercail soit : « pour y purger sa peine ou être libéré. », peut-on lire dans le communiqué élaboré à cet effet.

Les gouvernements camerounais et tchadien sont à cet effet, à pied d’œuvre pour accélérer les modalités de ce transfèrement. Le ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des tchadiens de l’étranger remercie tous ceux qui ont fait écho de cette affaire depuis le début et qui n’ont ménagé aucun effort en plaidant pour le sort du détenu.