Inauguration du stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé au Nord-ouest d’Abidjan

Le stade olympique d’Anyama-Ebimpé baptisé stade Alassane Ouattara, l’un des plus grands ouvrages sportifs de la sous-région ouest-africaine avec une capacité de 60 012 places, a été officiellement inauguré samedi lors d’une cérémonie présidée par le président ivoirien Alassane Ouattara en présence de milliers d’amateurs de football , a constaté APA sur place.Cet ouvrage qui a coûté environ 143 milliards FCFA et qui a été réalisé grâce à la coopération Sino-Ivoirienne, est le plus grand stade de la Côte d’Ivoire. « Je suis fier et heureux de la coopération Sino-Ivoirienne… Je suis très touché par l’honneur qui m’a été fait », a affirmé M. Ouattara dans une allocution.

Poursuivant, il a annoncé la construction de plusieurs autres stades à l’intérieur de la Côte d’Ivoire, notamment dans les villes de Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro pour abriter les matches de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN 2023) qui sera organisée par le pays.

Aux milliers de jeunes qui ont effectué le déplacement pour assister à la cérémonie inaugurale de ce stade, M. Ouattara leur a demandé de prendre soin de cette infrastructure sportive. « Nous vous donnons ce joyaux en sachant que vous allez bien vous en occuper», a dit le président ivoirien.

Dans la foulée M. Ouattara, a promis aux jeunes que « je peux vous garantir que nous allons continuer de vous donner des emplois».

Avant lui, Claude Paulin Danho, le ministre ivoirien des Sports a salué, à son tour, la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Chine. « C’est un joyau architectural qui résulte du leadership du président Alassane Ouattara. La Côte d’Ivoire est de retour sur le plan sportif», a estimé M. Danho.

Selon lui, « ce joyaux architectural vaut à lui seul un nouveau mandat de la troisième République» pour M. Ouattara.

Un match de gala opposant l’Asec Mimosas à l’Africa Sports d’Abidjan, les deux clubs les plus populaires de la ligue 1 ivoirienne, a clôturé cette cérémonie inaugurale du stade olympique Alassane Ouattara Anyama-Ebimpé.

Ce derby entre ces deux mythiques équipes de la capitale économique ivoirienne qui a suscité beaucoup d’engouement chez les supporters des deux équipes, s’est achevé sur la victoire de l’Asec Mimosas sur l’Africa Sports ( 2-0).

Le stade olympique Alassane Ouattara d’Anyama-Ebimpé, d’un coût d’investissement d’environ 143 milliards Fcfa, a été financé par l’Etat de Côte d’Ivoire et la Chine, respectivement à hauteur d’environ 80 milliards Fcfa et 63 milliards Fcfa.

Il a une capacité de 60 012 places et comprend cinq niveaux, une hauteur de 51,4 m et est totalement couvert et bâti sur une superficie totale de 61,250 mètres carrés. Il comprend également deux salons présidentiels, une salle de contrôle anti dopage.

Cet ouvrage sportif intervient dans le cadre de la mise en œuvre des projets relatifs à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 de football en Côte d’Ivoire. A cet effet, une cité olympique devrait être aménagée autour de ce stade sur une superficie de 287 hectares. Cet projet prévoit un hôtel 4 étoiles, un centre de recherche en médecine du sport et un auditorium de 5 000 places.