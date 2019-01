Inauguration à Ouagadougou du nouveau complexe administratif de l’Uemoa

Alassane Ouattara, le président de la Côte d’Ivoire et son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré ont procédé, jeudi à Ouagadougou, à l’inauguration du nouveau complexe administratif de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), a constaté l’envoyé spécial de APA.Situé dans le quartier Ouaga 2000, ce nouveau complexe administratif de l’Uemoa est bâti sur une superficie d’environ 8000 m2. Le terrain sur lequel est construite l’infrastructure fait partie intégrante d’un domaine d’environ 14000 m2 attribuée à la Commission de l’Uemoa par l’Etat du Burkina Faso.

La Commission de l’institution communautaire a sollicité et obtenu du Conseil des ministres l’autorisation de réaliser le complexe administratif pour « faire face à l’accroissement de l’effectif de son personnel et offrir aux fonctionnaires, agents et experts, un cadre de travail approprié et convivial, tout en réduisant les charges locatives », a renseigné une note de présentation de l’Uemoa.

Le principal bâtiment du complexe administratif fait 5 étages, avec notamment au sous-sol un parking de 40 places. Au total, le complexe administratif comprend 186 bureaux en plus de 7 salles de réunion de 30 à 60 places. En outre, il y a une salle de conférences de 150 places avec des box de traduction.