Idriss Déby et le Pm italien discutent de sécurité

La Premier ministre italien, Giuseppe Conte en visite, mercredi au Tchad, a évoqué avec le président Idriss Déby, des questions sécuritaires notamment la situation en Libye, brossant aussi le terrorisme, la lutte contre Boko Haram et la migration des Africains vers l’Europe.Après leur entretien, Déby et Giuseppe ont animé une conférence de presse au cours de laquelle, le président Déby a déclaré que le Tchad et l’Italie veulent réécrire une nouvelle page de leur coopération qui se veut, a-t-il dit, « agissante et tournée vers l’avenir compte tenu de multiples défis nouveaux auxquels nos deux pays font face ».

Idriss Déby, tout en exprimant sa satisfaction de l’analyse partagée de la situation en Libye, a dit que « la crise libyenne doit trouver une solution de toute urgence dans le cadre des efforts des Nations Unies avec l’appui de l’Union Africaine et de l’ensemble des pays voisins ».

Quant à lui, M. Giuseppe Conte, Premier ministre italien a reconnu que dans la lutte contre le terrorisme, le Tchad a un rôle stratégique à jouer.

« La lutte contre le terrorisme et la migration des jeunes africains concernent aussi bien l’Europe que l’Afrique et affectent les deux continents. Il faut des actions et approches concertées au risque de s’écrouler sous les problèmes », a déclaré Giuseppe Conte, rassurant que l’Italie va assister le Tchad dans le domaine humanitaire.