Hydrocarbures: Sasol annonce un retrait partiel au Mozambique

Sasol cède des parts mais conserve l’exploitation et la maintenance du pipeline entre le Mozambique et l’Afrique du Sud.La société sud-africaine intégrée d’énergie et de produits chimiques, Sasol, a déclaré lundi qu’elle avait vendu 30% de sa participation dans le projet ‘Pipeline Investments Company’ (ROMPCO) au Mozambique, à un consortium de gestionnaires de fonds pour cinq milliards de rands (environ 354 millions de dollars).

Dans un communiqué, la société sud-africaine a déclaré qu’elle avait accepté de vendre une partie de sa participation dans le gazoduc du Mozambique à un consortium comprenant le Reatile Group, la société d’autonomisation des Noirs et le Fonds IDEAS, par African Infrastructure Investment Managers, une filiale de Old Mutual Alternative Investments Holdings.

« Les actions cédées seront, sous réserve de certains ajustements, vendues pour une contrepartie comprenant un montant initial de 4 145 milliards de rands et un paiement différé pouvant aller jusqu’à un milliard de rands payable, si certains jalons convenus sont atteints avant le 30 juin 2024 », a déclaré Paul Victor, le Responsable financier du groupe Sasol.

ROMPCO est une joint-venture entre Sasol, Companhia Mocambiçana de Gasoduto et South African Gas Development Company.

Avant la dernière transaction, Sasol détenait une participation de 50% dans le gazoduc de 865 kilomètres qui transporte du gaz mozambicain vers l’Afrique du Sud.

Elle va désormais conserver une participation de 20%, une fois la transaction conclue, et continuera d’exploiter et de faire la maintenance du pipeline, conformément à l’accord commercial entre Sasol et ROMPCO.

La transaction intervient environ cinq mois après que la société sud-africaine a annoncé en décembre 2020 qu’elle vendait ses actions dans la centrale thermique Ressano Garcia au Mozambique à Azura Power du Nigeria pour environ 145 millions de dollars américains.