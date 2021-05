Humanitaire : 65 millions de dollars de l’Onu à l’Ethiopie

L’Organisation des Nations unies (Onu) a annoncé jeudi un soutien de 65 millions de dollars en réponse humanitaire aux régions éthiopiennes du Tigré et de la Somalie.Une enveloppe de 40 millions de dollars sera consacrée à l’opération d’aide au Tigré. L’argent servira à financer des abris d’urgence, l’eau potable, les soins de santé, le travail de prévention et de réponse aux cas de violences sexuelles et sexistes, ainsi que les télécommunications d’urgence pour soutenir la réponse humanitaire.

Les 25 millions de dollars restants serviront à financer des opérations humanitaires dans le reste de l’Éthiopie, notamment en réponse à la sécheresse dans les régions de Somali et d’Oromia.

Ils permettront de soutenir le traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et la réhabilitation des systèmes d’approvisionnement en eau, de fournir de l’eau aux communautés touchées par la sécheresse et de permettre aux organisations humanitaires de prépositionner des fournitures vitales.

Le responsable humanitaire de l’Onu, Mark Lowcock, a déclaré : « Nous devons intensifier la réponse humanitaire en Éthiopie afin de répondre aux besoins croissants dans le Tigré et dans d’autres régions ».

« L’accès à toutes les personnes dans le besoin au Tigré reste un défi, mais les travailleurs humanitaires travaillent avec les autorités locales pour surmonter les obstacles afin de garantir l’aide à ceux qui en ont besoin et d’atteindre des zones auparavant inaccessibles dans la zone sud-est », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, un convoi humanitaire inter-agences a réussi à atteindre la ville de Samre, où il a livré une aide alimentaire d’urgence et organisé une clinique mobile à l’hôpital de Samre.