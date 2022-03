Hooliganisme et hausse des prix au menu des quotidiens marocains

Les violences dans les stades et la flambée des prix des denrées alimentaires sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce mardi.Maroc-Presse

+Aujourd’hui Le Maroc+, qui revient sur les violences dans les stades, déplore les incidents « très graves » qui se sont produits dans le complexe Moulay Abdellah de Rabat à la fin du match de football entre le club des FAR et le MAS de Fès.

Bien qu’il n’y ait pas eu de morts malgré le niveau de violence, il est urgent aujourd’hui de se pencher sérieusement sur un tel phénomène qui peut dégénérer et surtout déborder en dehors des stades, préconise la publication qui rejette l’idée de lier ce phénomène à une question de niveau de vie ou au système éducatif.

Ce phénomène est en revanche le symptôme d’un malaise à caractère sociétal parmi les catégories d’individus qui en sont les auteurs, estime-t-il, appelant les chercheurs en sciences humaines et en sociologie à apporter leur expertise pour une cause utile à la société.

+L’Opinion+, qui s’est dit “abasourdi” face à “cette envolée inattendue de la violence”, souligne que “ces échauffourées sont un phénomène qui n’est pas propre au Maroc”, rappelant que les responsables anglais n’avaient jamais éradiqué la violence dans les stades du premier coup, mais se sont barricadés dans des bureaux, armés d’un arsenal de règlements avant d’atteindre les résultats extraordinaires auxquels nous assistons aujourd’hui.

Le comportement agressif de l’individu au sein des manifestations à caractère social “est perçu comme une soupape” et “trahit une expression de refus de toutes formes de norme et d’autorité”, explique-t-il.

Mais, ce qui s’est passé à la fin de ce match “interpelle la justice, interpelle la sûreté, interpelle la presse, interpelle un arsenal de règlements pour mettre hors d’état de nuire tous ces énergumènes qui doivent être sévèrement punis”, suggère-t-il.

+Al Bayane+, qui aborde la problématique de la flambée des prix des denrées alimentaires, appelle le gouvernement à chercher des solutions pour faire face cette hausse terrible des prix des produits alimentaires.

Le quotidien souligne la nécessité de “s’en prendre résolument aux médiateurs” qui enflamment de façon illicite les tarifs des productions de consommation.

Il plaide pour des mesures drastiques contre la spéculation, qui ne cesse de gangrener dans le tissu commercial aux dépens aussi bien des agriculteurs que des consommateurs, tout en appelant à se montrer de plus en plus loyal en termes de considération de la chose agricole à travers la consolidation et la régulation du marché local.