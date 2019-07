Hong Kong: Pékin appelle l’exécutif à punir les auteurs de violences

Le gouvernement chinois a appelé lundi l’exécutif de Hong Kong à sanctionner les auteurs de violences et à « rétablir l’ordre au plus vite », au lendemain de nouvelles manifestations dans l’ex-colonie britannique.

Lors d’une conférence de presse à Pékin, une responsable du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao –l’organe chinois chargé des relations avec la métropole du sud du pays–, a estimé que les manifestations des derniers mois avaient « gravement compromis » la prospérité et la stabilité du territoire.

« Nous pensons que pour l’heure, la tâche prioritaire de Hong Kong est de sanctionner les actions violentes et illégales en conformité avec la loi, de rétablir l’ordre au plus vite et de maintenir un environnement propice pour les affaires », a déclaré la porte-parole de ce Bureau, Xu Luying.

Dimanche soir, des manifestants pro-démocratie ont pour la deuxième journée consécutive affronté la police à Hong Kong, ce qui a donné lieu aux scènes les plus violentes observées à ce jour sur le territoire.

Les échauffourées se sont produites dimanche près du Bureau de liaison chinois, qui représente l’autorité de Pékin dans la région semi-autonome.

Dans un communiqué, la police a annoncé lundi matin que 49 « manifestants radicaux » avaient été arrêtés pour diverses infractions la veille et affirmé que les protestataires étaient « de plus en plus violents ».