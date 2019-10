Hong Kong: le manifestant blessé par balle poursuivi pour agression d’un policier

Le jeune manifestant hongkongais qui avait été grièvement blessé mardi par un tir à balle réelle de la police a été inculpé pour participation à une émeute et agression d’un policier, ont annoncé les autorités.

Tsang Chi-kin, 18 ans, a été touché à la poitrine par un tir à bout portant lors des violents affrontements dans le quartier de Tsuen Wan, le jour où la Chine célébrait le 70e anniversaire de la fondation de son régime.

Il s’agit du premier manifestant blessé par un tir à balle réelle de la police depuis le début en juin de la crise politique sans précédent dans la région semi-autonome du sud de la Chine.

Des vidéos de la scène ont montré le policier ouvrant le feu sur le jeune homme alors que son unité était violemment attaquée par des manifestants radicaux armés de barres de fer et de parapluies.

La police a annoncé que M. Tsang était poursuivi pour deux chefs d’inculpation d’agression d’un représentant des forces de l’ordre. Le jeune homme est passible de dix ans d’emprisonnement.

Hospitalisé mardi dans un état critique, il a été opéré et son état s’est depuis amélioré, avaient indiqué mercredi les autorités. Il n’était pas présent jeudi devant le tribunal de Sha Tin lors du lancement des poursuites judiciaires.

Face au tollé suscité par l’usage d’une arme à feu, la police a volé au secours du policier en affirmant qu’il avait tiré sur Tsang Chi-kin parce qu’il craignait pour sa vie. « Dans un laps de temps très court, il a pris une décision et a tiré sur l’assaillant », a expliqué à la presse le chef de la police hongkongaise, Stephen Lo.

Une version contestée par les manifestants, qui affirment que l’auteur du tir a foncé dans le groupe et n’a pas tiré un seul coup de semonce.

Le South China Morning Post a rapporté jeudi que l’exécutif allait bientôt interdire le port du masque lors des manifestations, afin d’en finir avec quatre mois d’une crise politique inédite dans l’ex-colonie britannique.

Le quotidien hongkongais a précisé que le gouvernement allait invoquer une une loi d’urgence datant de l’époque coloniale qui ne nécessite pas un vote du Conseil législatif, le « Parlement » local, et que la cheffe de l’exécutif Carrie Lam allait annoncer vendredi cette décision.

Pour ne pas être identifiés et éviter de futures poursuites judiciaires, les manifestants portent pour la plupart des masques faciaux, et souvent des casques, des lunettes de protection et des masques à gaz afin de se protéger des gaz lacrymogènes et des projectiles tirés par la police.