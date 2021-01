Hommage professionnel à feu Marcel Zadi Kessy à Abidjan

Les acteurs du secteur de l’eau et de l’énergie ont rendu jeudi un hommage à feu Marcel Zadi Kessy au siège du Groupe de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) et la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (SODECI) à Treichville, dans le Sud d’Abidjan.

M. Zadi Kessy a été Président directeur général du Groupe CIE/SODECI puis le Président des Conseils d’administration des deux sociétés. Les agents lui ont rendu des témoignages qui ont ponctué ce moment d’intenses émotions.

A cet hommage, étaient présents l’Association africaine de l’eau, l’Association des sociétés africaines de l’électricité, la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, Patronat).

Le ministère du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, le ministère de l’Assainissement et de la salubrité, et le ministère de l’hydraulique étaient représentés à cet hommage professionnel.

Des anecdotes et des témoignages poignants sur son parcours professionnel ont été faits. Décédé le 13 octobre dernier à Abidjan, Marcel Zadi Kessy sera inhumé le 30 janvier 2021à Yacolidabouo (sud-ouest), son village natal.